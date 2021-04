Bridgerton 3 e 4 si faranno | arriva l’annuncio di Lady Whistledown

Leggi su cityroma

(Di martedì 13 aprile 2021) Televisione La scrittrice di gossip annuncia l’arrivo della terza e della quarta stagione della serie tv Netflix di successo, senza svelare alcuna anticipazione Pubblicato su 13 Aprile 2021si rinnoverà per la terza e la quarta stagione. Questo èche in questi minuti faWhitsledown e che sta raccogliendo l’approvazione del pubblico. La serie tv è uno dei prodotti ben riusciti della piattaforma di streaming di Netlix. Ambientata nel periodo della Reggenza inglese, che va dal 1811 al 1820, e asata sui romanzi di Julia Quinn, in pochissimo tempo è riuscita a conquistare milioni di spettatori, curiosi di scoprire cosa accade ai protagonisti episodio dopo episodio. Visto il successo riscosso, già era nell’aria l’arrivo di una seconda stagione, su cui è ...