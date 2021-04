Brescia, i computer del comune in 'ostaggio' degli hacker: chiesto riscatto (Di martedì 13 aprile 2021) commenta E' da dieci giorni che il comune di Brescia è sotto l'attacco di alcuni hacker i quali sono riusciti a prendere in ostaggio informatico tutto il sistema. Il gruppo di cyber terroristi ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 aprile 2021) commenta E' da dieci giorni che ildiè sotto l'attacco di alcunii quali sono riusciti a prendere ininformatico tutto il sistema. Il gruppo di cyber terroristi ha ...

