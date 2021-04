Battibecco Quagliarella-Gattuso Meglio le voci vere dello stadio o gli effetti speciali per creare l’effetto tifo?

(Di martedì 13 aprile 2021) Il sipariettoè ormai diventato virale sul web. Nel corso della sfida di Marassi ,evidentemente infastidito si è rivolto verso. “Mister, stai facendo la telecronaca!”, ha esclamatonei riguardi diil quale continuava a dare senza sosta indicazioni ed incoraggiamenti alla sua squadra. La risposta diè la dimostrazione di quanta grinta il tecnico calabrese metta nel suo lavoro: ” Quaglia… pensa a giocare e non rompere i c………” La scenetta non è sfuggita a telecamere e microfoni ( vedi di più) scatenando commenti e meme. Con gli stadi vuoti, neanche un sospiro sfugge a microfoni e telecamere. Le comunicazioni campo-panchina e tra gli stessi calciatori in campo ...

Gennaro Gattuso e Fabiosono stati avversari prima in campo, da calciatori, poi a distanza, da quando Ringhio ... quando i microfoni a bordo campo hanno registrato untra i due, ...L'attaccante della Samp infastidito da Gattuso che gli ha risposto: "Non rompere i coglioni, che cazzo vuoi"Gattuso -. Singolare discussione quella avvenuta in campo durante il primo tempo di Sampdoria - Napoli tra il tecnico del Napoli, Rino Gattuso e l'attaccante blucerchiato Fabio ...Prendete ad esempio il gustoso battibecco tra Quagliarella e Gattuso (clicca qui per guardare la clip audio-video): a quanti di voi sarà capitato di rivolgere a chi parlava troppo un succulento “Stai ...Lite Quagliarella-Gattuso - Simpatico e acceso siparietto tra Quagliarella e Gattuso durante la sfida tra Sampdoria-Napoli. Il video del siparietto.