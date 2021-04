Attenti alla truffa del vaglia postale (Di martedì 13 aprile 2021) I truffatori prendono di mira chi vende beni su internet, poi propongono un pagamento tramite vaglia postale. . Si tratta di una nuova modalità di truffa molto conosciuta nel Nord Est Italia, che sta estendendo a macchia d’olio ed è giunta fino nel Biellese. La truffa Il raggiro è semplice: i truffatori prendono di mira chi vende beni su internet, poi propongono un pagamento tramite vaglia postale. Il venditore crede di inserire i propri dati per incassare il denaro, ma in realtà ricarica, a propria insaputa, la Postepay degli acquirenti, che poi fanno perdere le proprie tracce. Vittime in mezza Italia Nell’Italia del Nord Est la truffa è molto in voga. Nel solo mese di ottobre a Rovigo sono state diverse le persone cadute nel ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 13 aprile 2021) Itori prendono di mira chi vende beni su internet, poi propongono un pagamento tramite. . Si tratta di una nuova modalità dimolto conosciuta nel Nord Est Italia, che sta estendendo a macchia d’olio ed è giunta fino nel Biellese. LaIl raggiro è semplice: itori prendono di mira chi vende beni su internet, poi propongono un pagamento tramite. Il venditore crede di inserire i propri dati per incassare il denaro, ma in realtà ricarica, a propria insaputa, la Postepay degli acquirenti, che poi fanno perdere le proprie tracce. Vittime in mezza Italia Nell’Italia del Nord Est laè molto in voga. Nel solo mese di ottobre a Rovigo sono state diverse le persone cadute nel ...

