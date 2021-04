Alessia Marcuzzi | la conduttrice non sarà a Le Iene | il marito è positivo al Covid-19 Le sue parole

(Di martedì 13 aprile 2021)nonpresente questa sera a Leper il solito appuntamento settimanale. Ad annunciarlo è stata la stessaMediaset, che lo ha fatto con un lungo messaggio sui social in cui ha comunque assicurato che continuerà a seguire la trasmissione da casa.: il messaggio su Instagram per i fan Èa scegliere i social per fare il proprio annuncio ai fan: suoPaolo Calabresi Marconi è infatti risultatoal-19 e proprio per questo motivo e nel rispetto delle misure per il contenimento dei contagi, la co-del programma di Italia 1 nonin tv domani sera. ...

Alessia Marcuzzi annuncia che non sarà in studio domani sera a Le Iene: suo marito è positivo al Covid, lei fortunatamente negativa. Nella puntata di domani, 13 aprile 2021, de Le Iene, in onda su Italia Uno, non sarà presente. Come mai? Ovviamente anche in questo caso c'entra il Covid-19: il marito della conduttrice, Paolo Calabresi Marconi, la settimana scorsa è risultato positivo al tampone molecolare.