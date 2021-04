Aidan Turner | ricordate in quale celebre saga abbiamo visto l’attore di “Leonardo”?

Advertising

zazoomblog : Leonardo anticipazioni ultima puntata. Come finisce la prima stagione della serie tv con Aidan Turner - #Leonardo… - EmilyPennimans : Che bello Aidan Turner comunque - _Chiara_ : #LeonardoDaVinci Aidan Turner #LeonardoLaSerie Promo quarta puntata. Pierpaolo Spollon nei panni di… - AstridvonHarden : RT @federicaaax_: Kíli = Aidan Turner nelle sequenze nano-ferito-necessita-di-cure possiede il mio cuore ?????? #lohobbit - federicaaax_ : Kíli = Aidan Turner nelle sequenze nano-ferito-necessita-di-cure possiede il mio cuore ?????? #lohobbit -

Ultime Notizie dalla rete : Aidan Turner

... Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co - prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television, con, Matilda De Angelis, ...La produzione internazionale con protagonistie Matilda De Angelis sta macinando ottimi ascolti, ma non è l'unico fronte sul quale registra un notevole successo. Secondo i dati ...Ultima puntata per la serie tv Leonardo. In onda gli ultimi due episodi con Aidan Turner e Matilda De Angelis. Nel ruolo di Michelangelo l'attore Pierpaolo Spollon già nelle serie Doc-Nelle tue mani ...Affascinante e dallo sguardo magnetico, Aidan Turner è il talentuoso attore protagonista di “Leonardo”: ricordate in quale celebre saga lo abbiamo visto? Ricordate in quale celebre saga abbiamo visto ...