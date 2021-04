Addio a Ernesto Brancucci | storica voce di Pumba nel Re Leone

(Di martedì 13 aprile 2021) Si è spento, amatissimo cantante e doppiatore. Era stato anche ladel cinghialottonella saga de “Il Resi è spento all’età di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

sal__santoro : RT @vocifm: ??Addio al maestro Ernesto “Ermavilo” Brancucci. News a cura di Angelo Costanzo. - Kisu_hm : RT @Nerdmovieprod: Addio a Ernesto Brancucci, la voce di Pumbaa e della sigla di DuckTales #disney #doppiatore #ErnestoBrancucci https://t.… - Italia_Notizie : Morto Ernesto Brancucci, addio allo storico doppiatore della Disney Ermavilo: è sua la voce di Pumbaa ne “Il Re Leo… - Nerdmovieprod : Addio a Ernesto Brancucci, la voce di Pumbaa e della sigla di DuckTales #disney #doppiatore #ErnestoBrancucci - FQMagazineit : Morto Ernesto Brancucci, addio allo storico doppiatore della Disney Ermavilo: è sua la voce di Pumbaa ne “Il Re Leo… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Ernesto

'Diciamocon grande commozione a un grande cosentino che ha segnato nel bene la storia della ... l'avvocatoCorigliano " distinguendosi per il suo sostegno e interesse vero per i colori ...era un liberale antidogmatico. A differenza di tanti sedicenti liberali la cui fede non è mai sfiorata da dubbi'. Nel ricordo commosso del filosofo Gennaro Carillo, professore ordinario di ...Nella serata di ieri lunedì 12 aprile è morto all’età di 73 anni il doppiatore Ernesto Brancucci, noto anche con lo pseudonimo di “Ermavilo”, da cui prende il nome la scuola di doppiaggio cantato di ...È morto Ernesto Brancucci: addio alla voce italiana di Pumbaa. Deceduto lo storico doppiatore originario di Roma ...