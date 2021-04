Vaccino, De Luca “In Campania non procederemo a fasce d’età” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Ho parlato con il commissario Figliuolo e gli ho detto che una volta completati gli ultraottantenni noi non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d’età”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine di una sua visita a Benevento. pc/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) “Ho parlato con il commissario Figliuolo e gli ho detto che una volta completati gli ultraottantenni noi non intendiamo procedere esclusivamente per”. Lo ha detto il governatore dellaVincenzo Dea margine di una sua visita a Benevento. pc/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

Ora_Notizie : De Luca: 'Al ristorante liberamente chi ha card vaccino' - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: De Luca sfida le direttive: 'In Campania vaccini per categorie non per età' - CorriereCitta : Vaccino, De Luca “In Campania non procederemo a fasce d’età” - sulsitodisimone : De Luca sfida le direttive: 'In Campania vaccini per categorie non per età' - Italpress : Vaccino, De Luca “In Campania non procederemo a fasce d’età” -