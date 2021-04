Vaccini, De Luca vuole mettere tra le priorità anche le dosi per “i settori economici”. Figliuolo: “No alle deroghe, prima i fragili” (Di lunedì 12 aprile 2021) prima gli anziani? No, in Campania dopo che saranno terminate le somministrazioni per gli ultraottantenni parte delle dosi saranno distribuite non solo dando priorità alle età più avanzate, ma anche per settori economici. L’annuncio è del presidente della Regione Vincenzo De Luca, proprio pochi giorni dopo la nuova ordinanza del commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo per rendere ancora più incisive le prescrizioni sull’ordine di priorità per tutelare le categorie più vulnerabili dal Coronavirus. Per De Luca “la Campania è stata una Regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore altro è la stupidità”. Al presidente dem ha però risposto Figliuolo poco dopo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021)gli anziani? No, in Campania dopo che saranno terminate le somministrazioni per gli ultraottantenni parte dellesaranno distribuite non solo dandoetà più avanzate, maper. L’annuncio è del presidente della Regione Vincenzo De, proprio pochi giorni dopo la nuova ordinanza del commissario all’emergenza Francesco Paoloper rendere ancora più incisive le prescrizioni sull’ordine diper tutelare le categorie più vulnerabili dal Coronavirus. Per De“la Campania è stata una Regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore altro è la stupidità”. Al presidente dem ha però rispostopoco dopo, ...

