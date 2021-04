Vaccini, De Luca contro Draghi: “In Campania non procederemo per fasce d’età” (Di lunedì 12 aprile 2021) Vaccini, De Luca: “In Campania non procederemo per fasce d’età” Dopo le vaccinazioni di over 80 e fragili, la Campania “non intende procedere per fasce d’età”. Lo ha resto noto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al commissario per l’emergenza Figliuolo. Nel giorno in cui quasi tutta Italia torna in zona arancione, è stato annunciato l’arrivo in settimana di 2,2 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. De Luca alza le barricate: “Basta, non procederemo per fasce di età, altrimenti l’economia muore. Ho appena finito di parlare con il commissario Figliuolo – dice De Luca – al quale ho detto che una volta completati gli ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021), De: “Innonper” Dopo le vaccinazioni di over 80 e fragili, la“non intende procedere per”. Lo ha resto noto il presidente della Regione, Vincenzo De, al commissario per l’emergenza Figliuolo. Nel giorno in cui quasi tutta Italia torna in zona arancione, è stato annunciato l’arrivo in settimana di 2,2 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Dealza le barricate: “Basta, nonperdi età, altrimenti l’economia muore. Ho appena finito di parlare con il commissario Figliuolo – dice De– al quale ho detto che una volta completati gli ...

