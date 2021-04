Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva resta vedova, poi ha un aborto (Di lunedì 12 aprile 2021) Una Vita Nelle prossime puntate che andranno in onda in Spagna e che stanno accompagnando i telespettatori verso il gran finale, il nuovo marito della dark lady di Acacias 38 muore Pubblicato su 12 Aprile 2021 L’ultima stagione di Una Vita vede come grande protagonista Genoveva Salmeron, la nuova dark lady di Acacias 38. Le anticipazioni spagnole segnalano che la donna resta di nuovo vedova! Non solo, perde anche il bambino che sta attendendo. Per chi lo non sapesse, Genoveva sposa Aurelio Quesada. Quest’ultimo, personaggio ancora sconosciuto per i telespettatori italiani, arriva ad Acacias con sua sorella Natalia, pronto a creare il caos. Ed ecco che si allea proprio la Salmeron. Entrambi sono ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) UnaNelle prossime puntate che andranno in onda in Spagna e che stanno accompagnando i telespettatori verso il gran finale, il nuovo marito della dark lady di Acacias 38 muore Pubblicato su 12 Aprile 2021 L’ultima stagione di Unavede come grande protagonistaSalmeron, la nuova dark lady di Acacias 38. Lesegnalano che la donnadi nuovo! Non solo, perde anche il bambino che sta attendendo. Per chi lo non sapesse,sposa Aurelio Quesada. Quest’ultimo, personaggio ancora sconosciuto per i telespettatori italiani, arriva ad Acacias con sua sorella Natalia, pronto a creare il caos. Ed ecco che si allea proprio la Salmeron. Entrambi sono ...

