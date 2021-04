Tumori: tatuaggi in dono per coprire le cicatrici sul seno. Nuova legge nel Lazio (Di lunedì 12 aprile 2021) Cancellare con un tatuaggio le cicatrici del dolore, della paura di non farcela, dell’incertezza di un futuro. O almeno provare a farlo. E’ questo l’obiettivo di un fondo speciale contenuto in... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 aprile 2021) Cancellare con uno ledel dolore, della paura di non farcela, dell’incertezza di un futuro. O almeno provare a farlo. E’ questo l’obiettivo di un fondo speciale contenuto in...

