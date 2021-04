Teatro Opera, Lega: consiglio straordinario deve fare chiarezza (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Che la situazione sarebbe degenerata era chiaro da mesi, per questo la Lega e’ stata prima firmataria della convocazione di un consiglio straordinario inerente le problematiche che affliggono gli Operatori del Teatro dell’Opera.” “Il consiglio si riunira’ il 16 aprile, giorno stabilito anche per la manifestazione dei lavoratori sotto il Campidoglio. La dotazione organica del Teatro non deve essere amputata di altri 119 dipendenti.” “L’Amministrazione Fuortes diminuendo il personale, svilisce la qualita’ del servizio da sempre offerto dal Teatro, lasciando sguarniti diversi settori. Quando si parla del Teatro dell’Opera, ci si aspettano standard artistici e gestionali ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Che la situazione sarebbe degenerata era chiaro da mesi, per questo lae’ stata prima firmataria della convocazione di uninerente le problematiche che affliggono glitori deldell’.” “Ilsi riunira’ il 16 aprile, giorno stabilito anche per la manifestazione dei lavoratori sotto il Campidoglio. La dotazione organica delnonessere amputata di altri 119 dipendenti.” “L’Amministrazione Fuortes diminuendo il personale, svilisce la qualita’ del servizio da sempre offerto dal, lasciando sguarniti diversi settori. Quando si parla deldell’, ci si aspettano standard artistici e gestionali ...

Advertising

RaiCultura : In prima tv questa sera alle 21.20 su @RaiTre il film-opera La traviata, firmato da Mario Martone. Il maestro Danie… - RaiTre : #Latraviata di Verdi, il film-opera girato al Teatro Costanzi con la regia e le scene di #MarioMartone… - RaiTre : “Cessarono gli spasimi del dolore In me rinasce m’agita insolito vigor. Ah! Ma io Ritorno a viver! Oh, gioia! Graz… - UnicaUmbria : RT @FestivalSpoleto: Dal 25 giugno all’11 luglio 60 spettacoli in prima italiana, 500 artisti da 13 paesi, 15 sedi per mettere in relazione… - _nemes18_ : RT @ForkedT: -Solfeggio!Note Musicali!Pentagramma!Opera Lirica!Pianoforte!Violino! -Teatro(Edificio)!Commedia Dell'Arte!Compagnie Teatrali!… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Opera Intervista all'artista Nicola Samorì ...la partecipazione alla 16esima Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma e a Gare de l'Est al Teatro ... Più in generale direi che è una questione di presa di distanza dell'occhio dall'opera. Dicevamo prima ...

'Dipendenza affettiva': l'attrice grossetana Angela Pepi dirige il cortometraggio Love 24h ... televisione e teatro, l'artista è volata negli Stati Uniti nel 2017. Lì, insieme all'attrice ... Durante la pandemia Covid - 19, la decisione di dirigere assieme a una piccola troupe una piccola opera ...

Teatro Opera, Lega: consiglio straordinario deve fare chiarezza - RomaDailyNews RomaDailyNews Opera Roma: la Traviata diventa un film nel teatro vuoto "L'opera in prima serata televisiva, spiega il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma Carlo Fuortes, emoziona e coinvolge un vasto pubblico, dimostrando chiaramente la sua attualità e modernità.

Gatti: «La mia Traviata contro una falsa società» In prima serata su Rai 3 con ottimi ascolti il capolavoro di Verdi nel film prodotto dal Teatro dell’Opera di Roma con la direzione del maestro milanese e la regia di Mario Martone Dire che in teatro ...

...la partecipazione alla 16esima Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma e a Gare de l'Est al... Più in generale direi che è una questione di presa di distanza dell'occhio dall'. Dicevamo prima ...... televisione e, l'artista è volata negli Stati Uniti nel 2017. Lì, insieme all'attrice ... Durante la pandemia Covid - 19, la decisione di dirigere assieme a una piccola troupe una piccola..."L'opera in prima serata televisiva, spiega il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma Carlo Fuortes, emoziona e coinvolge un vasto pubblico, dimostrando chiaramente la sua attualità e modernità.In prima serata su Rai 3 con ottimi ascolti il capolavoro di Verdi nel film prodotto dal Teatro dell’Opera di Roma con la direzione del maestro milanese e la regia di Mario Martone Dire che in teatro ...