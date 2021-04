Squalifica Ibra, pronta la contromossa: l’annuncio (Di lunedì 12 aprile 2021) L’avvocato del Milan, Leandro Cantamessa, preannuncia il ricorso contro la probabile Squalifica di Zlatan Ibrahimovic La notizia era già nell’aria, ma ora arriva la conferma: il Milan presenterà ricorso avverso la Squalifica di Zlatan Ibrahimovic, conseguente all’espulsione da parte dall’arbitro Maresca durante Parma-Milan, nel caso in cui questa superi una giornata. È stato l’avvocato del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 aprile 2021) L’avvocato del Milan, Leandro Cantamessa, preannuncia il ricorso contro la probabiledi Zlatanhimovic La notizia era già nell’aria, ma ora arriva la conferma: il Milan presenterà ricorso avverso ladi Zlatanhimovic, conseguente all’espulsione da parte dall’arbitro Maresca durante Parma-Milan, nel caso in cui questa superi una giornata. È stato l’avvocato del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

