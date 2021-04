Serie B, il Chievo batte il Pisa e sale al quarto posto (Di lunedì 12 aprile 2021) Vittoria fondamentale in chiave playoff per il ChievoVerona che supera al Bentegodi il Pisa per 2-0. Gialloblu’ gia’ avanti al 3? grazie ad un tap-in di testa di Garritano dopo una conclusione di Canotto respinta da Gori. Il Pisa ci prova con un sinistro di Marconi ma e’ clamoroso l’errore di Djordjevic che da un metro si fa respingere il tiro dal portiere nerazzurro a terra. Decisivi, nella ripresa, gli inserimenti della panchina veneta. Di Gaudio serve un gran assist a Cotali che serve tutto solo De Luca che scaraventa nella porta toscana per il raddoppio. Per il Pisa terza sconfitta consecutiva e possibile aggancio alla zona playoff che sembra sempre più difficile.caption id="attachment 1097265" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 aprile 2021) Vittoria fondamentale in chiave playoff per ilVerona che supera al Bentegodi ilper 2-0. Gialloblu’ gia’ avanti al 3? grazie ad un tap-in di testa di Garritano dopo una conclusione di Canotto respinta da Gori. Ilci prova con un sinistro di Marconi ma e’ clamoroso l’errore di Djordjevic che da un metro si fa respingere il tiro dal portiere nerazzurro a terra. Decisivi, nella ripresa, gli inserimenti della panchina veneta. Di Gaudio serve un gran assist a Cotali che serve tutto solo De Luca che scaraventa nella porta toscana per il raddoppio. Per ilterza sconfitta consecutiva e possibile aggancio alla zona playoff che sembra sempre più difficile.caption id="attachment 1097265" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

