Samsung Galaxy M42 sta per arrivare | Snapdragon 750 e 6 000 mAhHDblog it

(Di lunedì 12 aprile 2021) Si torna a parlare diM42, il prossimo medio gamma della casa sudcoreana che promette di riportare l’attenzione sul tema dell’autonomia grazie ad una batteria da ben 6.000 mAh. Dello smartphone abbiamo parlato di recente in occasione del passaggio del dispositivo presso alcuni enti di certificazione, quando avevamo scoperto che il nuovo medio gamma avrebbe offerto anche il supporto alla connettività 5G. Oggi arrivano ulteriori indiscrezioni riguardo la sua presunta data di lancio. Sembra infatti che ilM42 potrebbe giungere nei primi mercati già a partire da questo mese, ad un prezzo compreso tra le 20.000 e le 25.000 rupie indiane (223-279 euro al cambio attuale). Il presunto listino indiano è una prima indicazione di quale dovrebbe essere uno dei principali mercati di riferimento di questo M42, anche se non è escluso che ...

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Galaxy

ha in programma di lanciare un modelloS21 FE nei prossimi mesi. Infatti, dalla rete cominciano ad arrivare i primi rendering del dispositivo. Il leaker Steve H, meglio noto come ...... dunque, dell'evoluzione della versione da 108MP che, a oggi, è già stato integrato su una parte consistente dei modelli flagship delle principali case produttrici, non solo sui. ...Negli ultimi giorni sono apparse online una serie di indiscrezioni legate al futuro Galaxy S22. Si parla di fotografie da 200 megapixel, stabilizzatore sul sensore e collaborazione con Olympus. Tutti ...Si torna a parlare di Galaxy M42, il prossimo medio gamma della casa sudcoreana che promette di riportare l'attenzione sul tema dell'autonomia grazie ad una batteria da ben 6.000 mAh. Dello smartphone ...