Sampdoria | infortunio Ekdal | lo svedese accelera i tempi

(Di lunedì 12 aprile 2021) Lavuole tornare a fare punti dopo il ko col Napoli: possibile il rientro di Albincon il Verona Lavuole tornare a far punti dopo il brusco stop di ieri pomeriggio contro il Napoli. Possibile il rientro di Albincon il Verona, prossimo avversario dei blucerchiati in campionato. Il centrocampista, dopo il problema muscolare rimediato con la propria nazionale, si è visto costretto a dare forfait per gli impegni con il Milan e gli azzurri: il tecnico Claudio Ranieri punta ad averlo già nel match interno contro gli scaligeri, colpiti all’andata proprio dal preciso destro del classe ’89. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria infortunio

Domenica contro lasi è ricomposta la coppia di difesa Koulibaly - Manolas . A meno di ... rifiutando "più volte - di uscire dal terreno di gioco a causa di unsubito nel corso ...Non solo contro la, ma anche con Atalanta, Bologna (andata e ritorno) e Crotone . Togliendo la lunga assenza dovuta al Covid e all', Osimhen ha segnato un gol ogni 155 minuti ...I partenopei, durante la giornata precedente hanno sconfitto la Sampdoria di Ranieri allo ... Non saranno del match Ghoulam (infortunio) e Lozano (squalifica). Mister Conte e la sua Inter sono ...La Sampdoria vuole tornare a far punti dopo il brusco stop di ieri pomeriggio contro il Napoli. Possibile il rientro di Albin Ekdal con il Verona, prossimo avversario dei blucerchiati in campionato La ...