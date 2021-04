Rugby, è morto Marco Bollesan: aveva 79 anni (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ morto Marco Bollesan, leggenda del Rugby azzurro. aveva 79 anni. Bollesan è stato quarantasette volte azzurro, trentaquattro volte capitano della Nazionale, Commissario Tecnico alla prima Rugby World Cup del 1987, Team Manager nelle rassegne iridate del 2003 e del 2007, fondatore delle Zebre nella loro forma originaria di invitational club italiano. Bollesan, Azzurro numero 193, unico rugbista inserito dal CONI nella Walk of Fame che attraversa il Parco del Foro Italico, scomparso ieri sera 11 aprile a Genova. Avrebbe compiuto ottant’anni il prossimo 7 luglio. Dal suo debutto con l’Italia, nemmeno ventiduenne il 14 aprile del 1963 a Grenoble contro la Francia, un’istituzione del Rugby azzurro, una ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) E’, leggenda delazzurro.79è stato quarantasette volte azzurro, trentaquattro volte capitano della Nazionale, Commissario Tecnico alla primaWorld Cup del 1987, Team Manager nelle rassegne iridate del 2003 e del 2007, fondatore delle Zebre nella loro forma originaria di invitational club italiano., Azzurro numero 193, unico rugbista inserito dal CONI nella Walk of Fame che attraversa il Parco del Foro Italico, scomparso ieri sera 11 aprile a Genova. Avrebbe compiuto ottant’il prossimo 7 luglio. Dal suo debutto con l’Italia, nemmeno ventiduenne il 14 aprile del 1963 a Grenoble contro la Francia, un’istituzione delazzurro, una ...

