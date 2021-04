Roma, in piazza con i ristoratori di IoApro: diretta Facebook e aggiornamenti (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 20mila le persone dirette verso Montecitorio per la manifestazione IoApro. A Roma il cielo è grigio, si teme un temporale, ma i manifestanti non hanno paura: perché la loro paura più grande, di questi tempi, è la conseguenza delle chiusure-Covid e ci stanno già facendo i conti. AGGIORNAMENTO ORE 16 A piazza San Silvestro, attualmente, ci sono tanti poliziotti in assetto antisommossa e tanti italiani stanno facendo sentire la loro voce, le loro grida di aiuto. Leggi anche: Roma, il movimento “Io Apro” sfida i divieti, attese migliaia di persone a Montecitorio Noi de Il Corriere della Città siamo lì con loro: in diretta Facebook per raccontarvi passo dopo passo questa manifestazione che potrebbe davvero fare la storia. Il nostro corrispondente è tra i manifestanti, viene da fuori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono 20mila le persone dirette verso Montecitorio per la manifestazione. Ail cielo è grigio, si teme un temporale, ma i manifestanti non hanno paura: perché la loro paura più grande, di questi tempi, è la conseguenza delle chiusure-Covid e ci stanno già facendo i conti. AGGIORNAMENTO ORE 16 ASan Silvestro, attualmente, ci sono tanti poliziotti in assetto antisommossa e tanti italiani stanno facendo sentire la loro voce, le loro grida di aiuto. Leggi anche:, il movimento “Io Apro” sfida i divieti, attese migliaia di persone a Montecitorio Noi de Il Corriere della Città siamo lì con loro: inper raccontarvi passo dopo passo questa manifestazione che potrebbe davvero fare la storia. Il nostro corrispondente è tra i manifestanti, viene da fuori ...

