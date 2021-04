Recovery fund | mancato l’obiettivo Ue delle ratifiche entro marzo Ed è scontro sulle nuove tasse per ripagare i 750 miliardi di debito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il varo effettivo delsi sta rivelando molto più complicato del previsto. Mentre per tutti i Paesi membri si avvicina la scadenza di fine aprilecui vanno presentati i piani nazionali di ripresa e resilienza, l’iter che deve sfociare nella raccolta di fondi sul mercato da parte della Commissione europea è in alto mare. A complicarlo – potenzialmente allontanando l’arrivorisorse per la ripartenza post Covid – non c’è solo il ricorso d’urgenza alla Corte costituzionale tedesca contro la ratifica. In Polonia è emerso un problema politico non secondario, perché uno dei partiti della coalizione nazionalista di governo è contrario alla clausola sul rispetto dello Stato di diritto e non intende votare il via libera al pacchetto di stimolo. Non solo: sottotraccia, a Bruxelles è in corso una battaglia ...