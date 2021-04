“Pensi quello che vuole, onestamente…”. Andrea Zenga toglie la maschera da ‘buono’ e umilia Dayane Mello (Di lunedì 12 aprile 2021) Avevamo lasciato una Dayane Mello alle prese con delle dichiarazioni impegnative sulla coppia creatasi a GF Vip 5 e formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Sotto la lente d’ingrandimento queste parole davvero tanto dirette, indirizzate alla neo coppietta. “Si stanno conoscendo ma io quella chimica lì non l’ho mai vista”. “Vedremo cosa succederà tra di loro. Io penso che stanno sfruttando molto la televisione per dire che sono una coppia felice, ma bisogna vedere come va a letto, quella è la vera cosa che importa”. Neanche a dirlo, i fan di Zenga – Cannavò non l’hanno presa per niente bene, e dopo intere settimane di silenzio stampa, finalmente, Andrea Zenga ha deciso di non frenare più la sua lingua. Ahia! (Continua dopo le foto) Le parole di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Avevamo lasciato unaalle prese con delle dichiarazioni impegnative sulla coppia creatasi a GF Vip 5 e formata da Rosalinda Cannavò e. Sotto la lente d’ingrandimento queste parole davvero tanto dirette, indirizzate alla neo coppietta. “Si stanno conoscendo ma io quella chimica lì non l’ho mai vista”. “Vedremo cosa succederà tra di loro. Io penso che stanno sfruttando molto la televisione per dire che sono una coppia felice, ma bisogna vedere come va a letto, quella è la vera cosa che importa”. Neanche a dirlo, i fan di– Cannavò non l’hanno presa per niente bene, e dopo intere settimane di silenzio stampa, finalmente,ha deciso di non frenare più la sua lingua. Ahia! (Continua dopo le foto) Le parole di ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Hai la mia solidarietà per quello che può valere. Immagina solo cosa penso di @DAVIDPARENZO. Uno che, se non la pen… - MAURO72016404 : RT @Paolo90777: @CesareSacchetti Tutti felici e stupidi. La gente non capisce che quello può essere un interruttore che possono azionare a… - renncms : RT @stiIescms: ? “ togliamoci la maschera alla ????????????-??????, voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi ???????????? e tutti i tuoi ????????????, ciò che… - Zingara8112 : RT @Strolga2: ..mai come quest'anno non mi interessa quello che pensi! - andrea_ginevra : RT @Strolga2: ..mai come quest'anno non mi interessa quello che pensi! -