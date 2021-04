Parigi, spari davanti ad un ospedale: c’è un morto ed un ferito (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ accaduto poco fa, sparatoria a Parigi fuori un ospedale privato: c’è un morto e un ferito in condizioni gravi. Una notizia arrivata poco fa, nella capitale della Francia, a Parigi, c’è stata una sparatoria, due persone sono state colpite davanti ad un ospedale privato, intorno alle 13.40, presso l’Hospital Henry Dunant. A quanto pare, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ accaduto poco fa, sparatoria afuori unprivato: c’è une unin condizioni gravi. Una notizia arrivata poco fa, nella capitale della Francia, a, c’è stata una sparatoria, due persone sono state colpitead unprivato, intorno alle 13.40, presso l’Hospital Henry Dunant. A quanto pare, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

