Parigi, spari davanti a un ospedale: ci sono feriti. Uomo in fuga

Parigi, spari davanti a un ospedale: secondo i media francesi un Uomo ha colpito due persone e ora è in fuga sullo scooter

Allarme nelle strade Parigine. davanti all'ospedale Henry-Dunant un Uomo a bordo di uno scooter ha aperto il fuoco. Al momento secondo le prime informazioni riportate dai media francesi c'è un morto e due feriti, un Uomo e una donna. Questa sarebbe un agente della sicurezza dell'ospedale.

