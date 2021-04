Nucleare | Giappone pronto a rilasciare in mare le acque contaminate di Fukushima Greenpeace | “Rischi enormi”

(Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Il governo giapponese, in una riunione che si terrà domani, potrebbe decidere di scaricare nell’oceano 1,23 milioni di tonnellate di acqua radioattiva proveniente da Fukushima. Ad opporsi molte ONG e gruppi di cittadini che chiedono con forza che questa opzione venga accantonata. Per chiedere al Governo di fermarsi, Greenpeace ha raccolto 183.754 firme in Giappone e Corea del Sud.

In risposta a ciò, il portavoce del Ministero degli esteri cinese, Zhao Lijian, ha detto che l'incidente nucleare di Fukushima, in Giappone, è uno dei più gravi incidenti nucleari al mondo. La questione dello scarico in mare dell'acqua contaminata dai reattori nucleari di Fukushima "dovrebbe essere trattata in modo prudente ...