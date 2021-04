MotoGP Portogallo: per KTM è l'ora del riscatto... e della vittoria (Di lunedì 12 aprile 2021) La Casa austriaca KTM nei due Gran Premi che si sono svolti in Qatar , non è riuscita ad esprimersi al meglio. Orfana del pilota Pol Espargarò, emigrato al Team Factory Honda , è riuscita ad ottenere ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 12 aprile 2021) La Casa austriaca KTM nei due Gran Premi che si sono svolti in Qatar , non è riuscita ad esprimersi al meglio. Orfana del pilota Pol Espargarò, emigrato al Team Factory Honda , è riuscita ad ottenere ...

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP | Fine settimana all'insegna del cielo sereno nelle Algarve per il Gran Premio di #Portimao - italiaserait : MotoGp: Marquez, i medici danno l’OK, in Portogallo lo vedremo in pista - OA_Sport : #MOTOGP Stefan Bradl: “Non sarei sorpreso di vedere Marc Marquez sul podio in Portogallo” - periodicodaily : GP Portogallo, orari e programmazione TV #GpPortogallo #MotoGP #GranPremiodiPortogallo - gponedotcom : Portimao: Marquez torna e parte favorito più di Bagnaia e Miller: Il pronostico per il GP del Portogallo è dalla pa… -