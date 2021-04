Minneapolis | 20enne afroamericano ucciso dalla polizia

Advertising

Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo afroamericano di 20 anni è stato ucciso dalla polizia di, negli Stati Uniti. Ilsarebbe stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco esploso da ...Mentre asi svolge il processo a Derek Chauvin , l'agente accusato della morte di George Floyd , ... Nel primo pomeriggio Daunte Wright ,di colore, è stato ucciso con un colpo d'arma ...MINNEAPOLIS - Tornano ad acuirsi le tensioni nelle strade ... Il giovane afroamericano morto è stato identificato da familiari. Si tratterebbe di un 20enne di nome Daunte Wright. In un comunicato, il ...Proprio nei giorni in cui a Minneapolis inizia il processo all'agente Chauvin per la morte di George Floyd, un nuovo episodio scuote la città. Proprio nei giorni in cui a Minneapolis inizia il process ...