Microsoft compra Nuance per 20 miliardi di dollari

Advertising

lukealb : RT @e_pagliarini: #Microsoft compra #Nuance per 19,7 miliardi di dollari. Nuance sviluppa sistemi di riconoscimento vocale e voce sintetica… - Eurogamer_it : #Microsoft punta sempre di più sull'AI - acutebit : RT @e_pagliarini: #Microsoft compra #Nuance per 19,7 miliardi di dollari. Nuance sviluppa sistemi di riconoscimento vocale e voce sintetica… - newsfinanza : Microsoft compra Nuance, l’azienda che ha insegnato a Siri come riconoscerci - giolanalisys : #Wall Street incerta, sale il #petrolio. #Microsoft compra #Nuance: +17% -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft compra

acquista Nuance per 56 dollari per azione, in una transazione tutta in contanti dal valore di 19,7 miliardi di dollari, incluso il debito. Nuance è una società di cloud e di software per l'...E questo fa di Nuance la seconda acquisizione più cara della storia per, dopo l'acquisto di LinkedIn (rilevata nel 2016 per 26 miliardi). Nuance è meglio conosciuta per il suo software ...Microsoft ha concluso un'altra acquisizione multimiliardaria. Appena un mese dopo la fine della trattativa da 7,5 miliardi di dollari di Microsoft per acquistare ZeniMax, il gigante della tecnologia ...(ANSA) – NEW YORK, 12 APR – Microsoft acquista Nuance per 56 dollari per azione, in una transazione tutta in contanti dal valore di 19,7 miliardi di dollari, incluso ...