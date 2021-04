Michelle Hunziker, il rapporto con il fidanzato di Aurora: “Parte della famiglia” (Di lunedì 12 aprile 2021) Parole di affetto e stima, sono quelle che ha usato Michelle Hunziker per tessere le lodi di Goffredo Cerza, il fidanzato della figlia Aurora Ramazzotti. Un rapporto bellissimo e pieno di complicità quello che lega la showgirl alla figlia e anche al fidanzato di lei, come la stessa Michelle ha voluto ribadire in un post su Instagram dove ha pubblicato una bella immagine che ritrae Aurora sorridente, mentre riceve un bacio sulla guancia da Goffedro Cerza. I due stanno insieme da diversi anni e la loro è una relazione profonda, solida e duratura. Ad accompagnare l’immagine pubblicata da Michelle una dedica piena di affetto sia per la primogenita che per il suo compagno: “Oggi mi è comparsa questa foto sul telefono …la ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 aprile 2021) Parole di affetto e stima, sono quelle che ha usatoper tessere le lodi di Goffredo Cerza, ilfigliaRamazzotti. Unbellissimo e pieno di complicità quello che lega la showgirl alla figlia e anche aldi lei, come la stessaha voluto ribadire in un post su Instagram dove ha pubblicato una bella immagine che ritraesorridente, mentre riceve un bacio sulla guancia da Goffedro Cerza. I due stanno insieme da diversi anni e la loro è una relazione profonda, solida e duratura. Ad accompagnare l’immagine pubblicata dauna dedica piena di affetto sia per la primogenita che per il suo compagno: “Oggi mi è comparsa questa foto sul telefono …la ...

Advertising

IlCiuffini : La bellissima Michelle Hunziker ?????????????????????? - scemochileggeah : @fintaetero Ho letto un tweet di UNA DONNA che scrive che Michelle Hunziker non avrebbe dovuto parlare del catcalli… - TCure74 : @ErosTanato @BruNO16503135 In coppia con Michelle Hunziker che sfoggia anche lei le sue doti d'attrice.... ???? - zahirashaarawy : RT @shavitjager: un amore come quello di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi o single & gattaro a vita - shavitjager : un amore come quello di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi o single & gattaro a vita -