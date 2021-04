Mediaset | Pier Silvio Berlusconi fa risparmiare 6 milioni di euro

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 aprile 2021), con le repliche di Gerry Scotti nel preserale e la promozione di Paolo Bonolis alla domenica sera – secondo quanto scritto da TvBlog – avrebbe fattoben 6dinella sola primavera del 2021. Come scritto dal portale televisivo, infatti, quella del taglio dei costi sarebbe un’operazione strategica voluta dal figlio dirientrato nella “stanza dove si progetta il core business del Biscone”. “Una trovata che fa seguito alla scelta di piazzare le repliche di Caduta libera nel preserale di Canale 5 per svariati mesi, senza praticamente alcuna ripercussione in termini di ascolti e che porta il risparmio economico fino alla cifra monstre di 6di ...