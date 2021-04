Malika | il messaggio di Fedez | “Rifiutare una figlia è contronatura”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 aprile 2021) “una”.accanto a, la ragazza cacciata di casa da genitori dopo aver fatto coming out. La ragazza 22enne di Castelfiorentino nei giorni scorsi ha raccontato le umiliazioni subite in famiglia dopo il suo coming out, per aver annunciato ai genitori di essere innamorata di una coetanea. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine. Sulla base della denuncia presentata dalla giovane il pubblico ministero Giovanni Solinas ha delegato gli accertamenti ai carabinieri. La notizia è riportata dalla stampa locale. “Se torni ti ammazziamo, meglio 50 anni di carcere che unalesbica”, le hanno detto i suoi genitori. “Meglio unadrogata che lesbica – sempre le loro parole – Mi parli di altra gente? Son fortunati ...