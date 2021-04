L'ombra di Erdogan sulla Libia: Ankara ribadisce l'impegno militare (Di lunedì 12 aprile 2021) La Turchia, da tempi non sospetti e con l'implicito sostegno della Russia atto ad una vera e propria spartizione della Libia, ha puntato alla conquista de facto del Paese africano, nervo lasciato ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 aprile 2021) La Turchia, da tempi non sospetti e con l'implicito sostegno della Russia atto ad una vera e propria spartizione della, ha puntato alla conquista de facto del Paese africano, nervo lasciato ...

Ultime Notizie dalla rete : ombra Erdogan L'ombra di Erdogan sulla Libia: Ankara ribadisce l'impegno militare Erdogan ha rivendicato il fatto che lo sforzo militare libico ha "impedito la caduta della capitale Tripoli, nuovi massacri e a consentito il cessate - il - fuoco". Invece - ha accusato il presidente ...

'Erdogan dittatore'. Ritorsione turca dopo le parole di Draghi: bloccati contratti alle aziende italiane Ma l'ombra di affari sul punto di saltare si proietta anche su altre compagnie nazionali attive in ... Prima Biden che dà dell'assassino a Putin, poi Draghi che dice "dittatore" a Erdogan: le settimane ...

Libia, accordi di cooperazione e militari: Erdogan si prende la ricostruzione la Repubblica L'ombra di Erdogan sulla Libia: Ankara ribadisce l'impegno militare Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ricevendo il premier libico Abdel Hamid Dbeibah ha ribadito l'impegno militare turco con l'obiettivo di "proteggere la sovranità, l'integrità territoriale, ...

