Lo battaglia per le vie commerciali della Siria (Di lunedì 12 aprile 2021) Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali, Bashar al-Assad sta cercando di migliorare le condizioni economiche dei cittadini Siriani, costretti da anni a fare i conti con le conseguenze della guerra e con gli effetti delle sanzioni statunitensi. Per riuscire in tale intento, il presidente Siriano vorrebbe riprendere il controllo della M4, l’arteria autostradale che collega Aleppo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 12 aprile 2021) Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali, Bashar al-Assad sta cercando di migliorare le condizioni economiche dei cittadinini, costretti da anni a fare i conti con le conseguenzeguerra e con gli effetti delle sanzioni statunitensi. Per riuscire in tale intento, il presidenteno vorrebbe riprendere il controlloM4, l’arteria autostradale che collega Aleppo InsideOver.

