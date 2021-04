LIVE Fognini-Kecmanovic, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: match ufficialmente rinviato a domani (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL NUOVO ORDINE DI GIOCO (12 APRILE) 19:02 Il match è stato ufficialmente rinviato a domani. 18:30 Nuova sospensione quando sul Centrale Auger-Aliassime e Garin erano sul 4-2 30-30 e servizio per il canadese. A questo punto la possibilità di giocare oggi si riduce notevolmente. 16.02: I doppi previsti per la giornata odierna sono stati rinviati ufficialmente a domani. Gli organizzatori hanno pubblicato il nuovo ordine di gioco con inizio fissato per le ore 16.30, anche se ora come ora non ha smesso di piovere. Confermata la prosecuzione di Musetti sul Centrale, Caruso spostato sul campo 9 (primo incontro) con Cecchinato-Koepfer a seguire. Fognini resta terzo match sul Centrale, ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL NUOVO ORDINE DI GIOCO (12 APRILE) 19:02 Ilè stato. 18:30 Nuova sospensione quando sul Centrale Auger-Aliassime e Garin erano sul 4-2 30-30 e servizio per il canadese. A questo punto la possibilità di giocare oggi si riduce notevolmente. 16.02: I doppi previsti per la giornata odierna sono stati rinviati. Gli organizzatori hanno pubblicato il nuovo ordine di gioco con inizio fissato per le ore 16.30, anche se ora come ora non ha smesso di piovere. Confermata la prosecuzione di Musetti sul Centrale, Caruso spostato sul campo 9 (primo incontro) con Cecchinato-Koepfer a seguire.resta terzosul Centrale, ...

