Lardini | un guardaroba femminile dal twist orientale

(Di lunedì 12 aprile 2021) Un viaggio di moda, tra abiti, stile tradizionale e influenze etniche, che parte dall’Italia e attraversa la Cina, arrivando fino al paese del Sol Levante. E lungo quest’immaginario percorso nasce la collezione donna Primavera-estate 2021 di Lardini che, per i suoi capi, prende ispirazione dall’affascinante Oriente.

Unfluido, che si incammina verso un percorso unisex sempre più deciso. Libertà di ... 2 / 5 3 / 5 Con questa terza stagione,continua la sua collaborazione con il designer Yosuke ...... eccolo il vero must di ognifemminile. Lo stile maschile indosso a una donna è da ... must dello stile maschile Un blazer di lino di H&M Studio o uno in twill di viscosa stretch di, ...Il brand marchigiano, dal know-how sartoriale, guarda a Oriente. E, tra capi tradizionali e dettagli inaspettati, si ispira allo stile di terre ...