**Iran: ''incidente'' a portavoce ente nucleare durante ispezione a Natanz, è in ospedale** (Di lunedì 12 aprile 2021) Teheran, 12 apr. (Adnkronos) - E' stato ricoverato in ospedale dopo un "incidente" avvenuto durante un'ispezione al sito nucleare di Natanz, colpito da un "atto di sabotaggio", il portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, Behrouz Kamalvandi. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana 'Mehr', secondo cui il portavoce si è recato a Natanz insieme al capo dell'ente nucleare, Ali Akbar Salehi, poche ore dopo i problemi alla rete di distribuzione elettrica dell'impianto, ed è caduto da un'altezza di sette metri durante l'ispezione. Secondo il capo dell'ospedale universitario di Kashan, dove Kamalvandi è ricoverato, il portavoce ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Teheran, 12 apr. (Adnkronos) - E' stato ricoverato in ospedale dopo un "" avvenutoun'al sitodi, colpito da un "atto di sabotaggio", ildell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, Behrouz Kamalvandi. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana 'Mehr', secondo cui ilsi è recato ainsieme al capo dell', Ali Akbar Salehi, poche ore dopo i problemi alla rete di distribuzione elettrica dell'impianto, ed è caduto da un'altezza di sette metril'. Secondo il capo dell'ospedale universitario di Kashan, dove Kamalvandi è ricoverato, ilha ...

