Il pronostico di Torino-Roma, 31a giornata di Serie A (Di lunedì 12 aprile 2021) Il prossimo weekend, allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena una sfida importantissima tra i granata padroni di casa e la Roma ospite. Infatti per entrambe le squadre sarà una gara da non sbagliare assolutamente. I granata sono in corsa per la salvezza e devono continuare a fare punti, mentre i giallorossi sono nel gruppo di squadre che lotta per arrivare in Champions League. Di seguito il pronostico di Torino-Roma. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Come detto per entrambe le compagini la gara di Torino sarà fondamentale. I granata arrivano da quattro punti in due partite che li hanno issati a quota 27 punti, a più cinque sulla zona retrocessione. Infatti il Toro prima ha pareggiato 2-2 l'infuocato derby contro la Juventus e poi nell'ultimo turno ha regolato ...

