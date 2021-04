Il messaggio di Patrick Zaky dal carcere: “Resisto, grazie per il supporto” (Di lunedì 12 aprile 2021) Patrick Zaky sta bene e, dal carcere, manda un messaggio a tutti coloro che supportano la sua causa: “Resisto ancora, grazie per il supporto a tutti”. L’attivista egiziano lo ha scritto sulle pagine di un libro che ha regalato alla sua fidanzata, che oggi, lunedì 12 aprile 2021, è riuscita a fargli visita in carcere. A riferirlo è la pagina Facebook “Patrick Libero”. Il 29enne studente dell’Università di Bologna – detenuto da febbraio 2020 in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva – ha regalata alla sua compagna il libro Cent’anni di solitudine del Premio Nobel Gabriel Garcia Marquez. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, Zaky sta bene, sebbene non abbia la piena contezza della sua situazione: era a ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021)sta bene e, dal, manda una tutti coloro che supportano la sua causa: “ancora,per ila tutti”. L’attivista egiziano lo ha scritto sulle pagine di un libro che ha regalato alla sua fidanzata, che oggi, lunedì 12 aprile 2021, è riuscita a fargli visita in. A riferirlo è la pagina Facebook “Libero”. Il 29enne studente dell’Università di Bologna – detenuto da febbraio 2020 in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva – ha regalata alla sua compagna il libro Cent’anni di solitudine del Premio Nobel Gabriel Garcia Marquez. Secondo quanto raccontato dalla ragazza,sta bene, sebbene non abbia la piena contezza della sua situazione: era a ...

