Il cane robot Spot impara a fare il bisognino per fortuna è birraHDblog it

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ilha un nuovo potere: sapipì a comando. Più o meno. L’ultima bizzarra trovata per mettere in evidenza le potenzialità deldi Boston Dynamics è rappresentata dalla modifica che permette edi espletare un: perdei proprietari, il liquido è della comune birra che fuorisce dalla vescicaica un serbatoio montato sul dorso di. Visto che le operazioni fisiologiche si svolgono nell’abitazione, è stata premura di Micheal Reeves – lo YouTuber artefice dell’impresa – addestrareper farla in un vasino bicchiere. Centro perfetto, almeno nel 35% dei tentativi. Negli altrimanca il bersaglio, non identifica correttamente la posizione del bicchiere, ...

Advertising

PlanetR7_ : Il robot Spot sempre più simile ad un cane vero. Lo hanno modificato, e ora fa la pipì nel bicchiere - HDblog : Il cane robot Spot impara a fare il bisognino (per fortuna è birra) - faustojack : Il cane robot Spot impara a fare il bisognino (per fortuna è birra) - FraBartleby : RT @infosubmarine: Dopo cinque anni di video innocui, il cane robot di Boston Dynamics ora è ritratto accanto ai mitra. Ed è in buona compa… - Digital_Day : Chiudete Internet... -

Ultime Notizie dalla rete : cane robot

Per far diventare Spot un educatoancora ce ne vuole. Il nome la dice lunga sulle capacità ddi Spot Spot continua intanto mostrare l'altra sua faccia, quella più giocherellona, e stempera ...Lo youtuber Michael Reeves, con circa 6 milioni di iscritti al suo canale e conosciuto per le sue strambe modifiche tecnologiche, si è procurato ildella Boston Dynamics, Spot, per insegnargli a "orinare birra" in un bicchiere. La vicenda non è di facile scrittura per l'argomento trattato, ma diventa notizia perché dopo aver lanciato ...Il cane Spot ha un nuovo potere: sa fare pipì a comando. Più o meno. L'ultima bizzarra trovata per mettere in evidenza le potenzialità del robot di Boston Dynamics è rappresentata dalla modifica che ...L’eclettico inventore youtuber Michael Reeves si è procurato un cane robot Spot della Boston Dynamics e lo ha programmato per orinare birra in un bicchiere posto sul pavimento.