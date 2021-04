Gigliola Cinquetti si vaccinerà in diretta a Oggi è un altro Giorno (Di lunedì 12 aprile 2021) Serena Bortone ha annunciato che domani Gigliola Cinquetti si vaccinerà in diretta televisiva nel corso della puntata di Oggi è un altro Giorno. Gigliola Cinquetti riceverà il vaccino in diretta davanti agli spettatori di Oggi è un altro Giorno: Serena Bortone ha annunciato che domani la cantante si farà somministrare l'AstraZeneca nei suoi studi. La cantante di Non ho l'età ha 73 anni, portati benissimo, e Oggi è stata ospite di Serena Bortone facendo un annuncio che ha lascito di stucco il pubblico da casa. Gigliola e la conduttrice hanno detto che domani Gigliola Cinquetti, che Serena inserisce tra i ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021) Serena Bortone ha annunciato che domanisiintelevisiva nel corso della puntata diè unriceverà il vaccino indavanti agli spettatori diè un: Serena Bortone ha annunciato che domani la cantante si farà somministrare l'AstraZeneca nei suoi studi. La cantante di Non ho l'età ha 73 anni, portati benissimo, eè stata ospite di Serena Bortone facendo un annuncio che ha lascito di stucco il pubblico da casa.e la conduttrice hanno detto che domani, che Serena inserisce tra i ...

