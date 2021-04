False email da parte dell’Agenzia delle Entrate | è una truffa | tutte le indicazioni

(Di lunedì 12 aprile 2021) Molti utenti hanno ricevuto nella propria casella di postainviate dall’Agenzia. L’oggetto della comunicazione riguarda i rimborsi Iva. Ma attenzione, si tratta di unaAgenzia: in realtà il mittente è fasullo, non è la vera Agenzia. Lo scorso venerdì la stessa Agenzia ha pubblicato una nota stampa nella quale denuncia lae avverte gli utenti che hanno ricevuto l’sospetta.AgenziaIn questi giorni stanno circolando, apparentemente inviate proprio ...

Advertising

mbwManzoni : Da BLITZQUOTIDIANO False email Agenzia delle Entrate sui rimborsi Iva: “Cestinate senza aprire alcun allegato” CORO… - infoiteconomia : Truffa Agenzia delle Entrate: cosa fare in caso di false email - InfoFiscale : Truffa Agenzia delle Entrate: cosa fare in caso di false email - IlmioTributaris : Il mio Tributarista: Phishing: ondata di false email dell'Agenzia delle... -

Ultime Notizie dalla rete : False email

Informazione Fiscale

Sono? Redazione - Marzo 24, 2021 Palazzo di Giustizia Bambina si ammala a causa di vaccino ...your password? Get help Privacy Policy Recupero della password Recupera la tua password La tua...Attenzione alleinviate a nome della Agenzia delle Entrate relative a comunicazioni e rimborsi Iva . A lanciare l'allarme phishing sull'ultima truffa online è la stessa Agenzia delle Entrate con una nota ...Con il comunicato stampa del 9 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato altre email-truffa inviate a nome dell’Agenzia relative a comunicazioni e rimborsi Iva. Nelle mail si parla di incoeren ...L’allegato xz della mail, arrivata anche in Italia, il contiene un exe, il malware stesso. Questo è un info stealer che punta password, carte di credito e wallets.