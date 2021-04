Fabbiano-Hurkacz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Thomas Fabbiano esordirà al Masters 1000 di Montecarlo 2021 affrontando Hubert Hurkacz, non esattamente il più agevole degli avversari da sfidare in questo periodo storico. L’azzurro ha raggiunto il main draw dopo aver superato le qualificazioni del torneo monegasco, meritando la possibilità di fronteggiare il polacco, giustiziere di Jannik Sinner a Miami. La sfida andrà in scena lunedì 12 aprile, come secondo incontro sul Campo 2 a partire dalle ore 16.30 (dopo Davidovich-De Minaur). La diretta televisiva potrà essere offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), emittente che detiene i diritti dell’evento, con live streaming tramite Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori. IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Thomasesordirà aldiaffrontando Hubert, non esattamente il più agevole degli avversari da sfidare in questo periodo storico. L’azzurro ha raggiunto il main draw dopo aver superato le qualificazioni del torneo monegasco, meritando la possibilità di fronteggiare il polacco, giustiziere di Jannik Sinner a Miami. La sfida andrà in scena lunedì 12 aprile, come secondo incontro sul Campo 2 a partire dalle ore 16.30 (dopo Davidovich-De Minaur). Latelevisiva potrà essere offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), emittente che detiene i diritti dell’evento, con livetramite Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori. IL TABELLONE IL ...

