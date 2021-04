Estate 2021, il mare ‘riapre’: ecco le regole in spiaggia (Di lunedì 12 aprile 2021) Ombrelloni distanziati, prenotazioni, percorsi, cabine. L’Estate si avvicina e gli stabilimenti si preparano in vista della riapertura. “I prezzi dei servizi di spiaggia, immaginiamo, non subiranno aumenti quest’anno; siamo, infatti, consapevoli della non facile situazione economica di molte famiglie italiane, a causa anche della pandemia. Per ombrellone e lettino si va da un minimo di 12 euro, fino ai 40 euro delle zone più rinomate come la Versilia. Ovviamente il prezzo può aumentare in base agli eventuali servizi richiesti”, dice all’Adnkronos/Labitalia Antonio Capacchione, presidente Sindacato italiano balneari Fipe-Confcommercio. “Molti imprenditori balneari – sottolinea – riproporranno una serie di pacchetti o convenzioni apprezzati dalla clientela negli anni scorsi oltre alla possibilità di pagare a rate o a fine stagione”. Quali potrebbero ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Ombrelloni distanziati, prenotazioni, percorsi, cabine. L’si avvicina e gli stabilimenti si preparano in vista della riapertura. “I prezzi dei servizi di, immaginiamo, non subiranno aumenti quest’anno; siamo, infatti, consapevoli della non facile situazione economica di molte famiglie italiane, a causa anche della pandemia. Per ombrellone e lettino si va da un minimo di 12 euro, fino ai 40 euro delle zone più rinomate come la Versilia. Ovviamente il prezzo può aumentare in base agli eventuali servizi richiesti”, dice all’Adnkronos/Labitalia Antonio Capacchione, presidente Sindacato italiano balneari Fipe-Confcommercio. “Molti imprenditori balneari – sottolinea – riproporranno una serie di pacchetti o convenzioni apprezzati dalla clientela negli anni scorsi oltre alla possibilità di pagare a rate o a fine stagione”. Quali potrebbero ...

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2021 Gelmini: 'Dal 20 aprile punto in Cdm in base ai contagi e ai vaccini' Se riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione, questa estate ci potremo consentire molte più libertà'. Indica poi due novità in arrivo: richiamo Pfizer e Moderna a 42 giorni, non più ...

Giacche biker da comprare: i 5 modelli a cui non si può rinunciare Sarà il suo carattere rock , saranno le cerniere o le borchie , fatto sta che tra le tendenze per la moda primavera estate 2021 è quella più cool. Versatile e comoda, si presta a svariati look . È ...

Speranza di una estate 2021 serena, con meno Covid Policymakermag TAR Lazio: udienze per la rimozione della mascherine a scuola Al TAR Lazio si discute la rimozione della mascherine a scuola. Roma, 12 aprile 2021 – Il 14 aprile 2021 al TAR Lazio di Roma vi saranno due udienze aventi per materia due ricor ...

Volley: Massimo Bellano è il nuovo allenatore de Il Bisonte Il nuovo allenatore de Il Bisonte Firenze è Massimo Bellano. Il coach abruzzese, che dal 2017 guida la franchigia federale del Club Italia ...

