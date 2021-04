DL Sostegni bis | più ristori per piccole Partite IVA

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 aprile 2021) In carica, ormai, da più di due mesi, il Governo Draghi prova ad accelerare non solo sul fronte sanitario ma anche su quello economico mentre in molti iniziano a chiedersi se fosse più ricco il tesoretto stanziato dal predecessore Conte con il Decreto, sostituito dal dl Sostegno. Nella guerra dei numeri e al netto delle “tifoserie” dell’uno o dell’altro Presidente del Consiglio, una cosa però è certa: bisogna fare in fretta. A più di un anno dall’inizio della pandemia, sono tantissime attività e settori colpiti dalla crisi, fiaccate dalle restrizioni necessarie per contenere la diffusione del virus. Cresce la tensione nel Paese e le manifestazioni di protesta della scorsa settimana sono il termometro di una situazione che rischia di esplodere. Insomma, una vera e propria bomba ad orologeria che va disinnescata prima che sia troppo tardi. Riflettori puntati sul ...