Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 13 aprile 2021: Aziz e Mihriban imbrogliano Nihat (Di lunedì 12 aprile 2021) Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 13 aprile 2021 con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:40 e Nihat è ancora protagonista delle anticipazioni. Daydreamer - Le ali del sogno tornerà martedì 13 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni vedono ancora protagonisti Nihat e i suoi problemi alimentari. Nihat si presenta in visita da Aziz e Mihriban convinto di poter assaggiare la deliziosa cucina della padrona di casa. La coppia lo accoglie a braccia aperte ma trova mille modi per impedirgli di abbuffarsi e, al contrario, lo costringe a fare un po' di esercizio all'aria aperta. Per cena solo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021)- Le ali deltorna martedì 13con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:40 eè ancora protagonista delle- Le ali deltornerà martedì 13su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Levedono ancora protagonistie i suoi problemi alimentari.si presenta in visita daconvinto di poter assaggiare la deliziosa cucina della padrona di casa. La coppia lo accoglie a braccia aperte ma trova mille modi per impedirgli di abbuffarsi e, al contrario, lo costringe a fare un po' di esercizio all'aria aperta. Per cena solo ...

Advertising

Ali_jax_hiphop : allora non vediamo la 47 in prima serata se continuiamo così?? #DayDreamer - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 13 aprile: Can inizia a ricordare - tuttotv_info : ?? #Daydreamer, le TRAME di questa settimana (12-16 aprile) ?? Mercoledì 14 aprile anche in PRIMA SERATA ?? >… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap: Daydreamer – Le ali del sogno: trama settimanale dal 12 al 16 aprile 2021 *KlausMary* #DayDreamer… - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap: Daydreamer – Le ali del sogno: trama settimanale dal 12 al 16 aprile 2021 *KlausMary*… -