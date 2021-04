Covid | Musumeci | ‘negozianti costretti a chiudere e poi vedono folla per strade e scoppia rabbia’

(Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – “Se costringiamo gli operatori economici, i commercianti, ae poi si vede dalla finestra ladi gente che passeggia, la rabbia diventa incontenibile”. Lo ha detto a Skytg 24 il presidente della Regione Siciliana, Nello, parlando della nuova protesta a Roma. “E’ uno stato d’animo diffuso ovunque, e in una regione come la nostra che prima delera considerata tra le sette tappe turistiche più visitate al mondo, questo – ha aggiunto – è un danno e una beffa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Musumeci

...paesi e regioni che hanno già completato l'immunizzazione o utilizzando il modello dei voli e delle navi '- tested', che garantisce un'enorme attrattiva internazionale". Solinas e...Lo ha detto Nellointervenendo a Sky Tg24. "L'assessore Razza in un terra come la nostra, ...a cui fa riferimento è "spalmiamo i morti" detta a una dirigente sul conteggio dei morti diPalermo, 12 apr. (Adnkronos) - "Se costringiamo gli operatori economici, i commercianti, a chiudere e poi si vede dalla finestra la folla di gente che passeggia, la rabbia diventa incontenibile". Lo h ...Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "Non è una questione di privilegi, ma è solo la consapevolezza di potere mettere al sicuro una piccola fascia di popolazione senza grossi sacrifici, tuttavia se Roma dir ...