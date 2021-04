Covid, in Campania 1386 positivi. L’indice di contagio sale al 14,6%. Altri 43 decessi (Di lunedì 12 aprile 2021) In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.386 positivi al Coronavirus, 1.828 guariti e 43 decessi, di cui 25 nelle ultime 48 ore e 18 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 887 e i sintomatici 499, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale delle guarigioni è di 261.443, mentre i decessi complessivi 5.817. I tamponi processati ieri sono 9.473, dei quali 4.608 antigenici. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 136 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.594 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) In, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.386al Coronavirus, 1.828 guariti e 43, di cui 25 nelle ultime 48 ore e 18 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 887 e i sintomatici 499, riferiti ai solial tampone molecolare. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale delle guarigioni è di 261.443, mentre icomplessivi 5.817. I tamponi processati ieri sono 9.473, dei quali 4.608 antigenici. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 136 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti lettoe offerta privata 3.160, di cui 1.594 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Coronavirus: 9.789 positivi con 190.635 tamponi, 358 vittime Dall'inizio dell'emergenza ad oggi in Campania sono decedute per il Covid 5.817 persone mentre sono 261.443 i guariti. Sono 136 i pazienti in terapia intensiva, nove meno di ieri, su 656 posti letto ...

Covid Campania, la curva dei contagi 'vola' al 14,63%; 43 morti, 1.828 i pazienti guariti il bollettino di oggi dell'Unità di crisi Regione Campania: 1.386 positivi (887 asintomatici e 499 sintomatici) su 9.473 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi è pari al 14,63%, rispetto al 10,75% registrato ieri. 43 morti (25 nelle ultime ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Vaccini, è corsa alle dosi. Pellegrino (Iv): "Imperativo colmare ritardi per scongiurare chiusura hub campani" Va scongiurata la chiusura dei centri vaccinali della Campania per mancanza di dosi. Una situazione che mette a rischio la tenuta della campagna di immunizzazione.

Vaccini, è corsa alle dosi. Pellegrino: «Scongiurare chiusura hub campani» Va scongiurata la chiusura dei centri vaccinali della Campania per mancanza di dosi. Una situazione che mette a rischio la tenuta della campagna di immunizzazione.

