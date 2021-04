(Di lunedì 12 aprile 2021)- 19 a: calano i contagi, si cerca una nuova sede per l'8 aprile 2021: 7, i dati del Ruggi 9 aprile 2021nel settore giovanile ...

Advertising

gigiromano : #Covid #vaccinazioni Ho ricevuto dall'#Asl di #Salerno mail che mi convoca il giorno 14 alle ore 18 a… - sabahelher : Vorrei sapere perché nessuno parla della #Campania quando c’è uneccellenza nella #ricerca a #Salerno… - salernotoday : Covid-19 a Salerno, 23 nuovi positivi nel weekend: tamponi di Usca e laboratori - anteprima24 : ** #Covid: aumentano #Positivi, #Scuole chiuse a #Sassano ** - NicolaConcilio : RT @mattinodinapoli: Covid, ok gli anticorpi monoclonali: «Miglioramenti già nelle prime 48 ore» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salerno

... titolare della storica pasticceria - bar 'Tre Angels' 11 aprile 2021 Positivi nel settore giovanile della Salernitana: nuovi controlli, blindata la sede 11 aprile 2021 Ilcontinua a mietere ...- 19 a: calano i contagi, si cerca una nuova sede per l'Usca 8 aprile 2021, tamponi Usca: 7 nuovi positivi, i dati del Ruggi 9 aprile 2021 Positivi nel settore giovanile della Salernitana: nuovi controlli, blindata la sede 11 aprile 2021 Ci sono 23 nuovi ...Stampa Non poteva tardare la replica del commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, dopo la “sfida” pubblica lanciata dalla Campania con il suo Presidente De Luca: «La campagna vaccin ...un 31enne di Nocera Inferiore (Salerno) trovato in possesso di 8 grammi di cocaina. Infine, a Nola le Fiamme Gialle hanno sequestrato presso un bar delle apparecchiature telematiche illecitamente ...