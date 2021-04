Borse al palo, ma Piazza Affari tenta allungo con exploit Diasorin (Di lunedì 12 aprile 2021) In settimana partono le trimestrali americane ma occhio ai dati dell'inflazione. A Milano protagonista il gruppo di diagnostica che acquisirà Luminex per 1,8 miliardi di dollari. Pesante la Borsa indiana: escalation di contagi Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 12 aprile 2021) In settimana partono le trimestrali americane ma occhio ai dati dell'inflazione. A Milano protagonista il gruppo di diagnostica che acquisirà Luminex per 1,8 miliardi di dollari. Pesante la Borsa indiana: escalation di contagi

Borse al palo, ma Piazza Affari tenta allungo con exploit Diasorin In calo dello 0,8% la Borsa di Tokyo, in settimana partono le trimestrali americane. A Milano protagonista il gruppo di diagnostica che acquisirà Luminex per 1,8 miliardi di dollari Le Borse europee sono piatte dopo una settimana che ha visto brillare Londra (+2,65%) e Piazza Affari ( - 1,1%) andare in netta controtendenza rispetto al resto d'Europa. I principali indici azionari ...

