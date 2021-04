Borsa: Europa arretra, bene le banche, non l'industria (Di lunedì 12 aprile 2021) Cedono ancora qualcosa verso fine seduta d'inizio settimana le principali Borse europee, mentre continua in negativo Wall Street e prosegue la lotta al Covid 19. Piatte Parigi (+0,05%) e Francoforte (+... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Cedono ancora qualcosa verso fine seduta d'inizio settimana le principali Borse europee, mentre continua in negativo Wall Street e prosegue la lotta al Covid 19. Piatte Parigi (+0,05%) e Francoforte (+...

Borsa: Europa in ordine sparso, su le banche, male i farmaci In Europa la piazza migliore è Parigi (+0,1%), seguita da Francoforte (+0,1%), Madrid ( - 0,2%) e Londra ( - 0,3%). Più ottimista Milano (+0,5%), con lo spread in lieve rialzo a 102,5 punti. L'indice ...

Borsa: l'Europa peggiora con Wall Street aperta in negativo In Europa le Piazze migliori sono Parigi e Francoforte (+0,1%), mentre sono in rosso Madrid e Londra ( - 0,2%). In positivo, ma con meno entusiasmo di prima Milano (+0,2%). L'indice d'area del ...

Borsa: l'Europa chiude in rosso (ANSA) - MILANO, 12 APR - Chiusura in rosso per le principali Borse europee, in linea con l'andamento di Wall Street. Le peggiori sono state Londra e Madrid (-0,39%) la prima a 6.889 punti e la ...

Borsa: blitz DiaSorin (+9,6%) tiene a galla Milano, con +0,1% e' la migliore in Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 apr - La mossa a sorpresa di DiaSorin negli Usa - dove mettendo sul piatto 1,8 miliardi di dollari rilevera' Luminex - ha tenuto a galla Piazza Affari che ...

