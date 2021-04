Bayern Monaco, Flick: «Queste sono le partite per le quali giochiamo a calcio» (Di lunedì 12 aprile 2021) Hans Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Paris Saint-Germain. Le sue parole Hans Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Paris Saint-Germain. Le sue parole. PSICHE – «Dobbiamo fare il nostro lavoro, costringerli a commettere errori. In possesso di palla dobbiamo tenere d’occhio il resto della difesa. Sappiamo che dobbiamo segnare almeno due gol. Sarà un lavoro duro, ma giochi a calcio per partite come questa. Vogliamo fare una piccola sorpresa a Parigi domani. Siamo sempre concentrati sul nostro lavoro. Ovviamente saremmo felici se potessimo farlo». POSSIBILITÀ – «Abbiamo avuto numerose occasioni nell’andata, ma non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Hans Dieter, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Paris Saint-Germain. Le sue parole Hans Dieter, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Paris Saint-Germain. Le sue parole. PSICHE – «Dobbiamo fare il nostro lavoro, costringerli a commettere errori. In possesso di palla dobbiamo tenere d’occhio il resto della difesa. Sappiamo che dobbiamo segnare almeno due gol. Sarà un lavoro duro, ma giochi apercome questa. Vogliamo fare una piccola sorpresa a Parigi domani. Siamo sempre concentrati sul nostro lavoro. Ovviamente saremmo felici se potessimo farlo». POSSIBILITÀ – «Abbiamo avuto numerose occasioni nell’andata, ma non ...

